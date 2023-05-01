WSWS: страны НАТО ждут момента, чтобы захватить территории России

Союзники Соединённых Штатов по блоку НАТО следуют приказам Вашингтона и сторонними наблюдателями конфликта на Украине не являются. Они ждут проигрыша России, чтобы в будущем захватить её территории. Об этом пишут на своём сайте эксперты Международного Комитета Четвёртого Интернационала (WSWS).

Аналитики считают, что члены Североатлантического блока, такие как Франция, Германия, Италия, Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция, Бельгия, Испания и Швейцария принять своё исключение из перераспределения территории и природных ресурсов и доступ к финансовым преимуществам, что по их мнению, следует из военного поражения РФ и распада её на множество мелких государств, не готовы.

Страны НАТО самостоятельно реализовать свои империалистические амбиции не могут, поэтому следуют приказам США, отмечается в материале.

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