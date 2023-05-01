Сегодня, 1 мая, при попытке подлёта к Севастопольской бухте российскими силами противовоздушной обороны сбит один беспилотный аппарат, второй дрон-камикадзе сбит над территорией полуострова Крым.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Ранее сообщалось, что флот РФ во взаимодействии с комплексами противовоздушной обороны отражали атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов на внешнем рейде.
В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов также заявил о сбитом на западе Крыма беспилотнике-камикадзе.
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