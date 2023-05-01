Развозжаев: у Севастопольской бухты сбит один БПЛА, второй сбит над территорией полуострова

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 1 мая, при попытке подлёта к Севастопольской бухте российскими силами противовоздушной обороны сбит один беспилотный аппарат, второй дрон-камикадзе сбит над территорией полуострова Крым.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Ранее сообщалось, что флот РФ во взаимодействии с комплексами противовоздушной обороны отражали атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов на внешнем рейде.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов также заявил о сбитом на западе Крыма беспилотнике-камикадзе.