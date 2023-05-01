Сатанизм и жажда крови на Украине набрали обороты.
В Сети гуляет видео "освящения" раскольником тягача буксируемой гаубицы М777 (США) с нарисованным фашистским крестом.
"Слава Украине, Слава Иисусу Христу и пусть господь Бог прославит Украину", — цитирует раскольника издание "Русская Весна", отмечая, что тот едва сдерживается, чтобы не вскинуть руку в нацистском приветствии.
В зоне спецоперации киевская власть уже многие месяцы ведёт борьбу с православием, наёмники раскольников штурмуют храмы и монастыри, называя священников "рашистами и сепаратистами". Именно по этой причине киевский режим ранее запретил богослужения на Пасху.
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