РВ: украинский раскольник "освятил" американский тягач М777 с фашистским крестом

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сатанизм и жажда крови на Украине набрали обороты.

В Сети гуляет видео "освящения" раскольником тягача буксируемой гаубицы М777 (США) с нарисованным фашистским крестом.

"Слава Украине, Слава Иисусу Христу и пусть господь Бог прославит Украину", — цитирует раскольника издание "Русская Весна", отмечая, что тот едва сдерживается, чтобы не вскинуть руку в нацистском приветствии.

В зоне спецоперации киевская власть уже многие месяцы ведёт борьбу с православием, наёмники раскольников штурмуют храмы и монастыри, называя священников "рашистами и сепаратистами". Именно по этой причине киевский режим ранее запретил богослужения на Пасху.