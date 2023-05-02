Украина.ру: политолог Стоякин указал на связь между диверсиями в РФ и ударом по Павлограду

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сразу после удара по украинскому городу Павлограду спустя несколько часов в Санкт-Петербурге взорвали опору ЛЭП, а в Брянской области сошёл с рельсов поезд с топливом и стройматериалами.

По словам политолога Василия Стоянова, найти связь между событиями можно, если учитывать выбранную дату — 1 мая.

Как уточнил эксперт, вероятно, на территории России действует хорошо подготовленная группа диверсантов.

"Диверсии на территории России были связаны, очевидно, с готовностью диверсантов (возможно — местных жителей, как это было с Дарьей Треповой). Но вообще между этими событиями и датами связь есть, конечно — конфликт идёт", — пояснил политолог "Украине.ру"

В ночь на 1 мая украинские "власти" Павлограда сообщили о сильном ударе, предположительно, по территории химзавода, в результате чего разгорелся масштабный пожар.

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