МО: "Штурм-С" в ходе СВО остановил танковый прорыв ВСУ с одного выстрела

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" мотострелкового соединения Западного военного округа в ходе СВО сумел пресечь попытку прорыва ВСУ. В результате расчётов ПТРК два танка противника были уничтожены, рассказал боец с позывным "Старый".

По его словам, ПТРК обнаружили две машины противника, которые попытались прорвать оборону военный ВС РФ.

"Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…", - рассказал боец в опубликованной информации Минобороны РФ.

Как уточнил "Старый" ПТРК "Штурм-С" способен уничтожать технику противника на расстоянии от пяти до шести тысяч метров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.