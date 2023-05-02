Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" мотострелкового соединения Западного военного округа в ходе СВО сумел пресечь попытку прорыва ВСУ. В результате расчётов ПТРК два танка противника были уничтожены, рассказал боец с позывным "Старый".
По его словам, ПТРК обнаружили две машины противника, которые попытались прорвать оборону военный ВС РФ.
"Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…", - рассказал боец в опубликованной информации Минобороны РФ.
Как уточнил "Старый" ПТРК "Штурм-С" способен уничтожать технику противника на расстоянии от пяти до шести тысяч метров.
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