Джон Кирби: США планируют направить дополнительную военную помощь для армии Украины

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские власти планируют продолжить поставки военной помощи для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США предоставили Киеву почти всю технику для весеннего контрнаступления. Он пояснил, что поставки завершены практически на 100%.

При этом дипломат обратил внимание на необходимость выделять новые пакеты оборонной помощи для украинской армии. Представитель Белого дома выразил надежду на то, что сенат США поддержит такую инициативу.

"Вы увидите новые пакеты помощи очень-очень скоро", — отметил Кирби во время регулярного брифинга.

Он добавил, что Вашингтон, помимо поставок техники, должен организовать обучение для военнослужащих ВСУ.

Ранее Кирби анонсировал наступательную операцию Украины сразу на нескольких направлениях после улучшения погодных условий.

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