Кирби: ВС РФ могут начать наступление на нескольких направлениях с улучшением погоды

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С улучшением погоды на Украине российские войска могут начать наступление по нескольким направлениям фронта.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне пойдут в наступление на ряде участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, чтобы украинцы смогли лучше защищаться от этого", — в интервью "Голосу Америки"* сообщил американский политик.

Но если Украина сама примет решение по наступательным операциям, то она бы имела возможности провести их, отметил Кирби. По его словам, сегодня потребности киевской власти — бронетехника, артиллерия, системы противовоздушной обороны, материально-техническое обеспечение.

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