Подполковник Марочко: ВСУ могут начать масштабное контрнаступление к 9 мая

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска могут развернуть контрнаступление, когда в РФ начнутся праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом предупредил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, к концу недели установится благоприятная погода, которая позволит Вооружённым силам Украины (ВСУ) применить технику и боеприпасы, полученные от стран НАТО.

"С высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы", — отметил военспец в беседе с ТАСС.

Он добавил, что, согласно данным разведки, Киев наращивает силы для масштабного контрнаступления. Подполковник не исключил возобновления активных боёв на разных направлениях уже в конце этой недели или начале следующей.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подготовка ВСУ к наступательной операции вышла на финишную прямую, однако конкретную дату контрудара определит Генштаб.

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