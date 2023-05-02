В Красногоровке ДНР 110-я бригада 1-го Донецкого армейского корпуса выявила и уничтожила украинскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы.
Видеозапись с моментом точного удара появилась в Telegram-канале Народной милиции ДНР. Отмечается, что РЛС Вооружённых сил Украины (ВСУ) была уничтожена с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".
Судя по видеозаписи, украинская радиолокационная станция располагалась в одном из многоэтажных зданий на территории Красногоровки.
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