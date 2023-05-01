РВ: опубликованы новые кадры мощнейшей детонации боеприпасов после удара ракет в Павлограде

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось новое видео мощнейшего взрыва после ракетного удара ВКС РФ по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Павлограде Днепропетровской области, снятое очевидцами. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны".

На видео зафиксирована мощная детонация после удара, предположительно, по складу с боеприпасами. Запись сопровождается эмоциональными закадровыми комментариями жителей города.

Минобороны РФ заявило, что в результате сегодняшнего ночного удара по военным объектам ВСУ в Павлограде нарушена работа предприятий по выпуску боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.