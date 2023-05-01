В Сети появилось новое видео мощнейшего взрыва после ракетного удара ВКС РФ по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Павлограде Днепропетровской области, снятое очевидцами. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны".
На видео зафиксирована мощная детонация после удара, предположительно, по складу с боеприпасами. Запись сопровождается эмоциональными закадровыми комментариями жителей города.
Минобороны РФ заявило, что в результате сегодняшнего ночного удара по военным объектам ВСУ в Павлограде нарушена работа предприятий по выпуску боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.
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Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.