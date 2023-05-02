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Сладков: нужна новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной

1:00
Силовые структуры

Успешно вести боевые действия на обширной территории другого государства можно только в том случае, если взяты под полный контроль все внешние границы страны, заявил российский военкор Александр Сладков.

Сладков: нужна новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной

В пример он привёл чеченскую компанию, когда ещё до взятия Грозного ВС РФ перерезали сообщение с Грузией, боевики остались без иностранной помощи и были уничтожены.

Во время афганской войны, наоборот, граница с Пакистаном превратилась в проходной двор, потому моджахеды не испытывали недостатка в американском оружии и могли сопротивляться десятилетиями.

"Если заиграет чеченский вариант, то Украине о контрнаступлении нельзя будет и думать. У неё возникнут большие проблемы по периметру", — написал Сладков в своей колонке для RT.

Но для этого, подчеркнул репортёр, нужна новая мобилизация в России, иначе процесс перекрытия украинских границ займёт длительное время.

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Поголовный призыв из запаса - для чего России мобилизация?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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