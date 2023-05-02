Последняя контратака ВСУ в Артёмовске: Киев бросил в бой резервы

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Резервные подразделения ВСУ присоединились к артемовскому гарнизону и начали масштабную контратаку, стремясь отбросить российские силы, сообщили украинские военные эксперты.

Наступление началось в так называемой серой зоне, которая не контролируется полностью ни одной из сторон.

"В центре серой зоны Бахмута (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) ВСУ провели серию контратак, но без зафиксированного успеха. Бои продолжаются", — пишут киевские аналитики.

Военкоры издания "Русская весна" отмечают, что атаковать неприятель пытается в различных районах города, но на данный момент ВСУ не удалось продвинуться вперёд.

Ранее российские бойцы рассказали, что Украина начала применять новые ракеты HIMARS, где вместо обычных осколков используются стеклянные шары.

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