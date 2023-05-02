ВС РФ сорвали попытки ротации войск ВСУ на купянском направлении

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооруженные силы России из группировки "Запад" сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе группировки.

За прошедшие сутки российские военные выявили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группировки украинских боевиков.

Кроме того, на передовых позициях противника недалеко от населенных пунктов Каменка, Кисловка и Синькова были сорваны три попытки ротации подразделений противника.

Также российская авиация поразила ремонтный завод ВСУ в районе Свесса и уничтожила шесть наблюдательных постов противника.