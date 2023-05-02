Вооруженные силы России из группировки "Запад" сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе группировки.
За прошедшие сутки российские военные выявили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группировки украинских боевиков.
Кроме того, на передовых позициях противника недалеко от населенных пунктов Каменка, Кисловка и Синькова были сорваны три попытки ротации подразделений противника.
Также российская авиация поразила ремонтный завод ВСУ в районе Свесса и уничтожила шесть наблюдательных постов противника.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.