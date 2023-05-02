Эксперт Стариков заявил, что Россия послала Украине "очень опасный" сигнал

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия способна призвать ещё несколько сотен тысяч человек для усиления своей армии, в таком случае Украина столкнётся с серьёзными последствиями. Об этом заявил киевский аналитик Олег Стариков.

Кроме мощного мобилизационного потенциала, на вооружении ВС РФ есть ядерное оружие. Более того, несмотря на западные санкции, Москве удалось сохранить стабильное экономическое положение, что также влияет на возможности армии, признал эксперт.

"Россия — большое ресурсное государство. Это очень серьёзный сигнал для нас, и он очень опасен", — предупредил Стариков в эфире YouTube-канала "Дикий livе".

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