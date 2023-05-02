Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Историк моды Васильев напомнил о скромности Юдашкина и его невероятном творческом потенциале
Бутилированная вода не может заменить кипячёную — та намного полезней для здоровья
NetEase: Лавров сделал в ООН три вещи, которыми Россия может гордиться
Протоирей Андрей Ткачёв объяснил причины СВО: Кровь льётся там, где проливается семя
Число погибших при украинском обстреле запорожского Токмака увеличилось до пяти
Путин назвал самодостаточность во всём — основой российского суверенитета
Рубль продолжил уверенный рост после мощного разворота вверх в конце минувшей недели
МЧС России: намечается обострение пожарной остановки в 22 регионах страны
Прошлое подержанного автомобиля выявляется по крепёжным болтам: осмотрите кузов

Полковник США Макгрегор: мощный удар ВКС РФ уничтожил ключевых кадровых офицеров ВСУ

1:12
Силовые структуры

Мощный удар российской авиации уничтожил ключевых кадровых офицеров украинской армии. Об этом сообщил экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник США Макгрегор: мощный удар ВКС РФ уничтожил ключевых кадровых офицеров ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, Вооружённые силы РФ охотятся за кластерами с боеприпасами, оружием и бронетранспортёрами (БТР) Украины. Он назвал железнодорожную станцию на территории Краматорска "наиболее важной целью" российских войск, которая была успешно поражена. Как пояснил полковник, ВСУ хранили там 200 тонн снарядов, однако теперь этих запасов нет.

"Удар был нанесён и по штаб-квартирам девяти украинских бригад, что привело к ликвидации тысячи военнослужащих", — подчеркнул Макгрегор на своём YouTube-канале.

Он добавил, что на одном из направлений ВКС РФ уничтожили "важных офицеров" ВСУ. Это были компетентные командиры, представлявшие большую ценность для Киева, заключил бывший советник главы Пентагона.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об ударе по эшелону ВСУ на железнодорожной станции в районе Краматорска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Атака на дрон США - началась III мировая? Путин взвинтил ставки до потолка
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Причину смерти Колесникова назвала актриса Галина Бокашевская

Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.

МК: актриса Галина Бокашевская раскрыла причину смерти Сергея Колесникова: "Всё близко к сердцу принимал"
МК: Киев планирует нанести удары по территории РФ и устроить теракты в День Победы
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
Модельер показал обнажённые бёдра Пугачёвой: "Всегда роскошна"
Для российских олигархов давно пора раскрыть "Книгу Страшного суда" Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Последние материалы
РВ: появились кадры с "дороги смерти" у Бахмута, где, возможно, был убит генерал ВСУ Танцюра
Политолог Дудчак: дефолта в США не будет, ведь Вашингтон сам себе разрешит новые заимствования
Гуттереш о гуманитарном кризисе в Афганистане — крупнейший в мире
Иосиф Пригожин считает, что в смерти Юдашкина вслед за Зайцевым есть мистика
Мирошник допустил, что ВС Украины начнут контрнаступление после сдачи Артёмовска
В Нижневартовске эвакуировали колледж и школу из-за сообщений о минировании
Выпивший сок в московском кафе ребёнок получил тяжёлый ожог пищевода
Для российских олигархов давно пора раскрыть "Книгу Страшного суда"
Врач рассказал, у кого может случиться инфаркт от сильного испуга
МК: Клара Новикова рассказала о последних днях жизни Валентина Юдашкина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников