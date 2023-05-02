Полковник США Макгрегор: мощный удар ВКС РФ уничтожил ключевых кадровых офицеров ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мощный удар российской авиации уничтожил ключевых кадровых офицеров украинской армии. Об этом сообщил экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, Вооружённые силы РФ охотятся за кластерами с боеприпасами, оружием и бронетранспортёрами (БТР) Украины. Он назвал железнодорожную станцию на территории Краматорска "наиболее важной целью" российских войск, которая была успешно поражена. Как пояснил полковник, ВСУ хранили там 200 тонн снарядов, однако теперь этих запасов нет.

"Удар был нанесён и по штаб-квартирам девяти украинских бригад, что привело к ликвидации тысячи военнослужащих", — подчеркнул Макгрегор на своём YouTube-канале.

Он добавил, что на одном из направлений ВКС РФ уничтожили "важных офицеров" ВСУ. Это были компетентные командиры, представлявшие большую ценность для Киева, заключил бывший советник главы Пентагона.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об ударе по эшелону ВСУ на железнодорожной станции в районе Краматорска.

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