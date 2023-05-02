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РВ: дрон ВС Украины показал пылающий Артёмовск

0:49
Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Свежие кадры Артёмовска (Бахмута), захваченного жестокими сражениями, были опубликованы в Сети. Кадры сняты украинским дроном с высоты птичьего полёта и опубликованы в Telegram-канале военкоров "Русской весны".

На записи видны столбы дыма, многие здания разрушены и охвачены пожарами, а улицы превратились в руины.

Бои за Артёмовск продолжаются уже несколько месяцев. Сейчас около 80 процентов территории города находится под контролем ВС РФ, противостояние идёт на западе населённого пункта. Единственный путь, через который снабжается украинская группировка в Бахмуте, находится со стороны Часова Яра.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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