РВ: опубликованы видеокадры патрулирования военнослужащими ВС Украины улиц Артёмовска

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили о текущей ситуации в Артёмовске.

Боевики ВС Украины бродят по оставшимся под их контролем кварталам Бахмута и снимают на видео обстановку. Рядом гремят взрывы, видны огромные воронки от разорвавшихся снарядов, стоит разбитая военная техника киевских войск.

Артёмовск имеет стратегическое значение для ВСУ. Город выступает одним из крупнейших транспортных узлов в Донбассе. Именно через Бахмут до самого последнего времени проходили все пути снабжения киевской армии на Донецком направлении.