CNN: солдат ВСУ сообщил, что его бригада готова к контрнаступлению, но оно вызывает тревогу

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия может не дожить до контрнаступления из-за его затягивания. Российские ВКС громят склады и позиции боевиков. Об этом сообщил солдат ВСУ с позывным "Артур" в интервью CNN.

Фото: freeua.ru

По его словам, ВСУ давно готовы и ждут контрнаступления, завершив пополнение запасов. Однако ряд аспектов вызывают беспокойство у однополчан, заметил он.

"У нас не будет элемента неожиданности. Потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении. Так что россияне могут не знать, где оно будет, а может и знают, и подготовлены", — объяснил боевик.

Ранее генерал армии США Марк Милли раскрыл три вероятных исхода контрнаступления ВСУ.

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