Украинская армия может не дожить до контрнаступления из-за его затягивания. Российские ВКС громят склады и позиции боевиков. Об этом сообщил солдат ВСУ с позывным "Артур" в интервью CNN.
По его словам, ВСУ давно готовы и ждут контрнаступления, завершив пополнение запасов. Однако ряд аспектов вызывают беспокойство у однополчан, заметил он.
"У нас не будет элемента неожиданности. Потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении. Так что россияне могут не знать, где оно будет, а может и знают, и подготовлены", — объяснил боевик.
Ранее генерал армии США Марк Милли раскрыл три вероятных исхода контрнаступления ВСУ.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.