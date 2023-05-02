Генерал Милли: у контрнаступления ВСУ есть три вероятных исхода

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У контрнаступления ВСУ, если оно состоится, есть три вероятных исхода. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

Фото: Shutterstock

По мнению военного, первый вариант — "полное обрушение российской линии фронта" по примеру Первой мировой войны.

Также есть и вероятность "ограниченного успеха" ВСУ. И "есть шанс не добиться успеха", считает генерал.

Третий вариант, по его словам, такой — "украинцы собираются провести оборонительную операцию, и русским будет сложно организовать наступление".

При этом Милли оценил шанс того, что Украина или Россия достигнут своих политических целей на поле боя в этом году как крайне низкий.

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