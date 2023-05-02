Если контрнаступление ВСУ не увенчается успехом в течение недели, то на Украине может произойти социальный взрыв со страшными последствиями для власти.
Об этом сообщил украинский эксперт Олег Соскин.
"Давай так — если вы не пробиваетесь в течение недели, вы должны быть повешены на площади Независимости. Добровольно. Сами приходите, вам надевают петли — тебе, твоей жене, Ермаку, Резникову, Шмигалю, Подоляку, Залужному, Сырскому, Наеву… вы сами приходите, мыло вам принесут, табуретки поставят, одевают петлю, и кто-то из-под вас выбивает табуреточки. Может даже ваши родственники, чтобы вам приятнее было", — предлагает киевский аналитик.
Он отметил, что провал первых дней контрнаступа будет нести самые жёсткие последствия для власти и для окружающих стран. Взорвётся такой вулкан, что мало никому не будет, подытожил Соскин.
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