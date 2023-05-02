У Киева нет ничего для контрнаступления!
Об этом сообщил киевский политолог Олег Соскин.
"Им надо, чтобы Украина начала наступать. Тогда они смогут убивать массово украинцев. Украине, чтобы наступать, надо минимум триста танков… У Украины они есть? Нет, сто есть с трудом", — отметил аналитик.
Он почеркнул, что для успеха ВСУ надо уничтожить российские аэродромы и логистику, но бить по ним нечем. Ракет у Киева нет, и страна их не производит. Нет у ВСУ ни миномётов, ни снарядов к ним, нет нужного количества БТР и БМП, а без этого армия Украины обречена на провал, заявил Соскин.
Как тогда будут наступать Зеленский с Залужным и с Сырским, спрашивает националист.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.