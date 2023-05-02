Соскин: русские только и ждут "контрнаступа", чтобы покрошить украинцев

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Киева нет ничего для контрнаступления!

Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Об этом сообщил киевский политолог Олег Соскин.

"Им надо, чтобы Украина начала наступать. Тогда они смогут убивать массово украинцев. Украине, чтобы наступать, надо минимум триста танков… У Украины они есть? Нет, сто есть с трудом", — отметил аналитик.

Он почеркнул, что для успеха ВСУ надо уничтожить российские аэродромы и логистику, но бить по ним нечем. Ракет у Киева нет, и страна их не производит. Нет у ВСУ ни миномётов, ни снарядов к ним, нет нужного количества БТР и БМП, а без этого армия Украины обречена на провал, заявил Соскин.

Как тогда будут наступать Зеленский с Залужным и с Сырским, спрашивает националист.