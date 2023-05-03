В Сумской области Украины разрушен уникальный оборонный завод "Импульс"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВКС РФ нанесли удар по заводу "Импульс" в Сумской области Украины, сообщил российский военный эксперт Сергей Колясников.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/48226

"Государственное предприятие "Шосткинский завод "Импульс" — единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры и прочее)", — уточнил он в своём Telegram-канале.

Специалист добавил, что "Импульс" считается предприятием стратегического значения для экономики и безопасности Украины.

Судя по опубликованным фотографиям, цеха завода получили серьёзные повреждения и его восстановление займёт длительное время.

Ранее военкоры о мощнейшем ударе российскими авиационными бомбами ФАБ по военным и инфраструктурным объектам в шести регионах Украины.

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