ВКС РФ нанесли удар по заводу "Импульс" в Сумской области Украины, сообщил российский военный эксперт Сергей Колясников.
"Государственное предприятие "Шосткинский завод "Импульс" — единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры и прочее)", — уточнил он в своём Telegram-канале.
Специалист добавил, что "Импульс" считается предприятием стратегического значения для экономики и безопасности Украины.
Судя по опубликованным фотографиям, цеха завода получили серьёзные повреждения и его восстановление займёт длительное время.
Ранее военкоры о мощнейшем ударе российскими авиационными бомбами ФАБ по военным и инфраструктурным объектам в шести регионах Украины.
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