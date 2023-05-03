Ночью мощнейшими бомбами ФАБ нанесены удары по Киеву и шести регионам Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жители Киева, Днепропетровска, Черкасс, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Запорожской областей Украины сообщают о сильнейших взрывах ночью 3 мая.

Фото: Вадим Савицкий

По информации журналиста Александра Неукропного, авиация ВКС РФ уничтожала объекты ВСУ и критическую инфраструктуру управляемыми фугасными бомбами большой мощности.

"Наносились удары ФАБами и УФАБами-500. Идёт методичное перемалывание бронетехники, личного состава и ПВО противника", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Неукропный добавил, что южные и центральные регионы Украины атаковали дроны-камикадзе "Герань-2", большинство из которых достигло своих целей.

Ранее политолог заявил, что главные противники контрнаступления ВСУ находятся в Киеве, причём Владимир Зеленский к ним не относится.

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