The Eastern Herald: Запад заранее готовит план на случай поражения ВС Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные страны уже начали готовиться к провалу контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет The Eastern Herald.

Фото: Министерство обороны Украины

По информации издания, в случае неудачной наступательной операции Киеву придётся начать переговоры с Москвой.

"Некоторые умные люди на Западе уже догадываются, чем всё закончится, поэтому заранее готовят пути отхода", — сказано в публикации.

Отмечается, что провал армии Украины на поле боя позволит умеренным западным политикам "перехватить инициативу" и поспособствовать мирному урегулированию конфликта.

Ранее обозреватели Politico сообщили о сокрытии Киевом деталей украинского контрнаступления от иностранных партнёров. Как подчёркивается в материале, власти Украины перестали предоставлять Пентагону сведения о подготовке к атакам во избежание утечки секретных данных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.