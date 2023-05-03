Западные страны уже начали готовиться к провалу контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет The Eastern Herald.
По информации издания, в случае неудачной наступательной операции Киеву придётся начать переговоры с Москвой.
"Некоторые умные люди на Западе уже догадываются, чем всё закончится, поэтому заранее готовят пути отхода", — сказано в публикации.
Отмечается, что провал армии Украины на поле боя позволит умеренным западным политикам "перехватить инициативу" и поспособствовать мирному урегулированию конфликта.
Ранее обозреватели Politico сообщили о сокрытии Киевом деталей украинского контрнаступления от иностранных партнёров. Как подчёркивается в материале, власти Украины перестали предоставлять Пентагону сведения о подготовке к атакам во избежание утечки секретных данных.
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