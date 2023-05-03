Власти Запорожья: наступление ВСУ начнётся 7-8 мая, но закончится в духе 1918 года

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Активизация украинских террористов на территории РФ, и подсохший грунт в зоне СВО говорят о том, что Киев отдаст приказ к наступлению уже в ближайшие дни, заявил представитель администрации Запорожской области РФ Алексей Васильев.

Фото: Telegram

"Я предполагаю, что наступление начнётся 7-8 мая. То есть как раз, чтобы максимально испортить празднование 9 мая", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Командование украинской армии забывает, что главный козырь ВСУ — массовая мобилизационная армия — уже истрачен, и сейчас российские силы превосходят противника как по численному составу, так и в оснащении техникой.

"Нас ждёт окончание кампании в духе 1918 года. После обрушения ВСУ резервов для создания новых оборонительных рубежей у них не останется", — подчеркнул Васильев.

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