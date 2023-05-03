Задержанный в Крыму террорист рассказал о вербовке украинской разведкой

Виктор Подвальный, потенциальный террорист, который планировал устроить диверсию на территории Крыма, задержан спецслужбами полуострова. В ходе разговора с представителями ФСБ обвиняемый признался, что его завербовал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Это произошло в 2022 году в Польше, передают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: crimea-news.com

"Меня завербовали в 2022 году в июне месяце, в середине июня… Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки".

Уточняется, что начало террористического сотрудничества началось в марте прошлого года, когда Машовец связался с Подвальным по телефону и заявил ему о необходимости "приехать куда-нибудь, в зарубеж какой-нибудь". Прибыв в польский Краков, его сразу же завербовали и дали псевдоним Сократ.

Напомним, что ранее представители ФСБ сообщили о пресечении деятельности украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд террористических нападений не только на мирных жителей, но и на главу региона Сергея Аксёнова.