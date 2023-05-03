Виктор Подвальный, потенциальный террорист, который планировал устроить диверсию на территории Крыма, задержан спецслужбами полуострова. В ходе разговора с представителями ФСБ обвиняемый признался, что его завербовал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Это произошло в 2022 году в Польше, передают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Меня завербовали в 2022 году в июне месяце, в середине июня… Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки".
Уточняется, что начало террористического сотрудничества началось в марте прошлого года, когда Машовец связался с Подвальным по телефону и заявил ему о необходимости "приехать куда-нибудь, в зарубеж какой-нибудь". Прибыв в польский Краков, его сразу же завербовали и дали псевдоним Сократ.
Напомним, что ранее представители ФСБ сообщили о пресечении деятельности украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд террористических нападений не только на мирных жителей, но и на главу региона Сергея Аксёнова.
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