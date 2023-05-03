Минобороны Украины показало склад, на котором ВСУ хранят ракетные установки HIMARS

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны Украины показало склад, на котором украинские военные хранят американские ракетные установки HIMARS.

Фото: armiesnews.ru

Один из боевиков, называющий себя "Капитаном Хаймарсом" заявил на видео, что установки прячутся на подземных военных объектах, построенных ещё в Советском Союзе. И им якобы не страшны даже ядерные удары.

Также, по словам боевика, ни одной системы HIMARS с начала спецоперации уничтожено не было.

Добавим, Минобороны России заявляет об уничтожении установок HIMARS и боеприпасов к ним регулярно, однако на Украине и в США это опровергают.

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