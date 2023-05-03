Министерство обороны Украины показало склад, на котором украинские военные хранят американские ракетные установки HIMARS.
Один из боевиков, называющий себя "Капитаном Хаймарсом" заявил на видео, что установки прячутся на подземных военных объектах, построенных ещё в Советском Союзе. И им якобы не страшны даже ядерные удары.
Также, по словам боевика, ни одной системы HIMARS с начала спецоперации уничтожено не было.
Добавим, Минобороны России заявляет об уничтожении установок HIMARS и боеприпасов к ним регулярно, однако на Украине и в США это опровергают.
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