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Минобороны Украины показало склад, на котором ВСУ хранят ракетные установки HIMARS

0:41
Силовые структуры

Министерство обороны Украины показало склад, на котором украинские военные хранят американские ракетные установки HIMARS.

Минобороны Украины показало склад, на котором ВСУ хранят ракетные установки HIMARS
Фото: armiesnews.ru

Один из боевиков, называющий себя "Капитаном Хаймарсом" заявил на видео, что установки прячутся на подземных военных объектах, построенных ещё в Советском Союзе. И им якобы не страшны даже ядерные удары.

Также, по словам боевика, ни одной системы HIMARS с начала спецоперации уничтожено не было.

Добавим, Минобороны России заявляет об уничтожении установок HIMARS и боеприпасов к ним регулярно, однако на Украине и в США это опровергают.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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