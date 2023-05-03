Сегодня ночью Украина попыталась нанести удар двумя беспилотниками по Кремлю. В Сети появилось новое видео, на котором зафиксирован момент подлёта и взрыва одного из дронов. Добавим, подлинность записи не подтверждена.
На видео украинский дрон взрывается в воздухе над куполом здания и падает вниз. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не пострадал, его в момент атаки в резиденции не было.
Как отметил в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц, на кадрах видно, как на купол в момент прилёта поднимаются два человека. Возможно это уже второй беспилотник, предположил репортёр.
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