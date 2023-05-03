Украина ночью попыталась нанести удар по резиденции Путина в Кремле

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим попытался сегодня ночью нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина. Глава государства при этом не пострадал. Об этом заявила в среду пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что на Кремль были нацелены два БПЛА. Аппараты были выведены из строя в результате своевременных действий военными и специальными службами с применением систем радиолокационной борьбы.

Вследствие их падения и разлёта осколков пострадавших и материального ущерба нет.

Также в Кремле заявили, что расценили эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.