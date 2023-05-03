Киевский режим попытался сегодня ночью нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина. Глава государства при этом не пострадал. Об этом заявила в среду пресс-служба Кремля.
В сообщении отмечается, что на Кремль были нацелены два БПЛА. Аппараты были выведены из строя в результате своевременных действий военными и специальными службами с применением систем радиолокационной борьбы.
Вследствие их падения и разлёта осколков пострадавших и материального ущерба нет.
Также в Кремле заявили, что расценили эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.
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