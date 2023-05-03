Два беспилотных летательных аппарата предприняли атаку на Кремль. Действия систем РЭБ привели к выведению из строя дронов. Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что беспилотники были запущены диверсантами из России.
"Два БПЛА вряд ли летели с территории Украины. Далеко для такого малоразмерного беспилотника с ВВ на борту. Значит, снаряжали их у нас. Запускали, думаю, из какого-нибудь соседнего со столичным региона. То есть вновь действовала агентура режима", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
Поддубный считает, что где-то закладывали материал для конструирования боевой части аппарата, где-то была мастерская, где всё собирали.
"ГУР и СБУ продолжают агрессивно работать в нашем тылу. Уголовные дела против руководства спецслужб Украины нам не помогут", — написал он.
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