Военкор Поддубный допустил, что дроны по Кремлю были запущены диверсантами из РФ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два беспилотных летательных аппарата предприняли атаку на Кремль. Действия систем РЭБ привели к выведению из строя дронов. Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что беспилотники были запущены диверсантами из России.

Фото: Вадим Савицкий

"Два БПЛА вряд ли летели с территории Украины. Далеко для такого малоразмерного беспилотника с ВВ на борту. Значит, снаряжали их у нас. Запускали, думаю, из какого-нибудь соседнего со столичным региона. То есть вновь действовала агентура режима", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Поддубный считает, что где-то закладывали материал для конструирования боевой части аппарата, где-то была мастерская, где всё собирали.

"ГУР и СБУ продолжают агрессивно работать в нашем тылу. Уголовные дела против руководства спецслужб Украины нам не помогут", — написал он.

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