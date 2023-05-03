Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль

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Президент России Владимир Путин не пострадал во время атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Администрация президента РФ

Как отметили в администрации главы государства, попытка атаки БПЛА по Кремлю расценивается как покушение на президента.

Напомним, два беспилотника украинских вооруженных сил предприняли атаку на Кремль, действия систем РЭБ привели к выведению из строя дронов.