Президент России Владимир Путин не пострадал во время атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в администрации главы государства, попытка атаки БПЛА по Кремлю расценивается как покушение на президента.
Напомним, два беспилотника украинских вооруженных сил предприняли атаку на Кремль, действия систем РЭБ привели к выведению из строя дронов.
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