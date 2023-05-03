Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Марков назвал атаку ВСУ на Кремль резкой эскалацией конфликта
Чернобыльские собаки: новое исследование показывает, как изменилась их ДНК
Песков: парад на Красной площади 9 мая состоится, несмотря на попытку ВСУ ударить по Кремлю
Делегация "Движения первых" посетит Белоруссию 5 мая
Генерал Болдырев не исключил вторжение ВСУ в Приднестровье
Всероссийский молебен о Победе начнётся 6 мая в Москве и объединит страну
Украина ночью попыталась нанести удар по резиденции Путина в Кремле
Еврокомиссия предложила выделить €500 млн на повышение объёмов производства боеприпасов
Подростки из Петербурга задержаны за убийство семиклассницы

Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль

0:27
Силовые структуры

Президент России Владимир Путин не пострадал во время атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Фото: Администрация президента РФ

Как отметили в администрации главы государства, попытка атаки БПЛА по Кремлю расценивается как покушение на президента.

Напомним, два беспилотника украинских вооруженных сил предприняли атаку на Кремль, действия систем РЭБ привели к выведению из строя дронов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Модельер показал обнажённые бёдра Пугачёвой: "Всегда роскошна"

Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.

Модельер Гуляев показал обнажённые бёдра певицы Аллы Пугачёвой на вилле в Израиле
Онколог Шабанов рассказал, почему врачи не смогли спасти жизнь Валентина Юдашкина
Болезнь Юдашкина могла быть обнаружена на поздней стадии
Тело модельера Зайцева не забирают из морга: друг раскрыл причину
Сын Вячеслава Зайцева не забрал тело отца из морга: У него праздник
Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Мусор накрыл российскую природу и города Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Обугленные скелеты: удар ВС РФ испепелил подразделение ВСУ
Острый дефицит железа и спокойствие: Юдашкин с середины апреля знал, что его ждёт
Настал решающий момент для ВСУ в Бахмуте: на 3-4 мая намечен контрудар
Настал решающий момент для ВСУ в Бахмуте: на 3-4 мая намечен контрудар
Последние материалы
Песков: парад на Красной площади 9 мая состоится, несмотря на попытку ВСУ ударить по Кремлю
Делегация "Движения первых" посетит Белоруссию 5 мая
Генерал Болдырев не исключил вторжение ВСУ в Приднестровье
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Всероссийский молебен о Победе начнётся 6 мая в Москве и объединит страну
Украина ночью попыталась нанести удар по резиденции Путина в Кремле
Еврокомиссия предложила выделить €500 млн на повышение объёмов производства боеприпасов
Подростки из Петербурга задержаны за убийство семиклассницы
Полиция Германии проводит обыски на яхте Фархада Ахмедова
Леонков заявил, что ВСУ подорвали железную дорогу под Брянском для разрыва путей снабжения ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников