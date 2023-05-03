Подберёзкин: в ответ на удар по Кремлю нужно снести сверхмощными бомбами все резиденции Зеленского

Россия сейчас думает по поводу ответа на попытку удара Украины по Кремлю. Но, к сожалению, с ответными мерами она не спешит, далеко не всегда они бывают вовремя, и далеко не всегда эффективны. Так прокомментировал Pravda.Ru сегодняшнюю ночную атаку беспилотниками на кремлёвскую резиденцию Владимира Путина политолог, военный эксперт Алексей Подберёзкин.

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"И поэтому по сути дела мы теряем в такого рода провокациях. Я бы сказал, что ответить нужно ударом по резиденции украинского президента, в том числе загородной, по его бункеру. Нужно нанести удары сверхмощными бомбами, такие у нас есть. Огромными бомбами, не только "Кинжалами", которые, естественно, есть, но и огромными бомбами мощностью 1,5-2 и даже 10 тонн. Мне кажется, вот это была бы демонстрация того, что мы относимся серьёзно к подобным провокациям", — заявил аналитик.

Он также отметил, что в Москве и вокруг неё лучшая в мире система противовоздушной обороны, но это не меняет того, что просочилось несколько беспилотников.