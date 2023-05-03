РВ: в Сети пишут о якобы окружении около 100 российских военных в районе Белогоровки в ЛНР

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Около 100 российских военнослужащих якобы оказались в окружении в районе населённого пункта Белогоровка на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), ситуация критическая. Об этом пишет в среду вечером один из донецких Telegram-каналов.

Фото: mil.ru

Постом также поделился военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на свои источники, которые подтвердили осложнение ситуации в этом районе и активизацию вооружённых сил Украины (ВСУ).

Новость прокомментировали военкоры "Русской Весны". По данным издания, ситуация там стабильная — про окружение ста бойцов источникам ничего неизвестно.

Однако противник действительно перебросил на этот участок фронта артиллерию и подтягивает подкрепления, угрожая вскоре начать контратаки, добавили репортёры. По их мнению, ВСУ могут нанести здесь отвлекающий или реальный удар при начале контрнаступления.

Отметим, пока никаких официальных заявлений от Минобороны РФ по данному поводу не было.

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