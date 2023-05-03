РИА Новости: российские разведчики в Запорожье заявили о двух этапах контрнаступления ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разведчики из добровольческого подразделения "Каскад", выполняющие боевые задачи в глубоком тылу украинской армии на Запорожском направлении, рассказали о том, каким может быть сценарий контрнаступления ВСУ.

Фото: ВКонтакте

По словам бойцов, они наблюдают концентрацию сил ВСУ в Запорожье. Противник стягивает всё больше пехоты и техники, на железнодорожных узлах много складов боеприпасов.

По мнению военного с позывным "Холод", ВСУ, вероятно, пойдут в наступление, как только подсохнет земля.

Сценарий может включать два этапа, считают офицеры "Каскада". Сначала ВСУ могут попытаться прорваться на танках и нанести несколько ударов, в том числе в направлении Бердянска. А если там, где-то что-то удастся, бросят в бой мобильные соединения на джипах и пикапах, предположили собеседники РИА Новости.

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