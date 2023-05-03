Президент Зеленский утверждает, что Киев не атаковал Москву и Путина

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Вооружённые силы Украины не атаковали Москву или Владимира Путина.

Фото: shot

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на ОПУ.

"А что вы атаковали? Или еще не придумали?! — задает риторический вопрос портал.

Напомним, ночью, 3 мая по Кремлю пытались ударить двумя дронами. В результате предпринятых спецслужбами своевременных действий аппараты были выведены из строя, сообщила пресс-служба президента РФ.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный допустил, что беспилотные аппараты по Кремлю были запущены диверсантами с территории России.

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