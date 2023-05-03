Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Высаживаем овощи правильно: как избежать распространённых ошибок
Зюганов высказался об атаке на Кремль: противника России не сдерживают "красные линии"
Офицер разведки США: атака Украины на Кремль позволит Путину стереть с лица земли Киев
Ксавье Моро: Запад тестирует Россию на готовность применить ядерное оружие
Советник главы МВД Украины Геращенко в апреле разместил фото Кремля, сделанные с беспилотника
РВ: в Сети пишут о якобы окружении около 100 российских военных в районе Белогоровки в ЛНР
Блинкен планирует посетить КНР в 2023 году
Против РФ откроется второй фронт на афгано-таджикской границе
EADaily: Мурти заявил об эпидемии в США, сопоставимой по смертности с курением

Президент Зеленский утверждает, что Киев не атаковал Москву и Путина

0:30
Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Вооружённые силы Украины не атаковали Москву или Владимира Путина.

Президент Зеленский утверждает, что Киев не атаковал Москву и Путина
Фото: shot

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на ОПУ.

"А что вы атаковали? Или еще не придумали?! — задает риторический вопрос портал.

Напомним, ночью, 3 мая по Кремлю пытались ударить двумя дронами. В результате предпринятых спецслужбами своевременных действий аппараты были выведены из строя, сообщила пресс-служба президента РФ.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный допустил, что беспилотные аппараты по Кремлю были запущены диверсантами с территории России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина хочет вернуть США "бесполезные беспилотники"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Модельер показал обнажённые бёдра Пугачёвой: "Всегда роскошна"

Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.

Модельер Гуляев показал обнажённые бёдра певицы Аллы Пугачёвой на вилле в Израиле
Онколог Шабанов рассказал, почему врачи не смогли спасти жизнь Валентина Юдашкина
Болезнь Юдашкина могла быть обнаружена на поздней стадии
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
Тело модельера Зайцева не забирают из морга: друг раскрыл причину
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Сын Вячеслава Зайцева не забрал тело отца из морга: У него праздник
Острый дефицит железа и спокойствие: Юдашкин с середины апреля знал, что его ждёт
Обугленные скелеты: удар ВС РФ испепелил подразделение ВСУ
Обугленные скелеты: удар ВС РФ испепелил подразделение ВСУ
Последние материалы
Зюганов высказался об атаке на Кремль: противника России не сдерживают "красные линии"
Офицер разведки США: атака Украины на Кремль позволит Путину стереть с лица земли Киев
Президент Зеленский утверждает, что Киев не атаковал Москву и Путина
Ксавье Моро: Запад тестирует Россию на готовность применить ядерное оружие
Советник главы МВД Украины Геращенко в апреле разместил фото Кремля, сделанные с беспилотника
РВ: в Сети пишут о якобы окружении около 100 российских военных в районе Белогоровки в ЛНР
Блинкен планирует посетить КНР в 2023 году
Против РФ откроется второй фронт на афгано-таджикской границе
EADaily: Мурти заявил об эпидемии в США, сопоставимой по смертности с курением
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников