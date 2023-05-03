Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Вооружённые силы Украины не атаковали Москву или Владимира Путина.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на ОПУ.
"А что вы атаковали? Или еще не придумали?! — задает риторический вопрос портал.
Напомним, ночью, 3 мая по Кремлю пытались ударить двумя дронами. В результате предпринятых спецслужбами своевременных действий аппараты были выведены из строя, сообщила пресс-служба президента РФ.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный допустил, что беспилотные аппараты по Кремлю были запущены диверсантами с территории России.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.