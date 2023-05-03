Сегодня, 3 мая ближе к вечеру в небо поднялась стратегическая авиация Воздушно-космических сил России. На большей части Украины можно слышать сирену воздушной тревоги.
Воздушная тревога объявлена на большей части территории Незалежной вслед за Киевом, сообщают местные СМИ.
А тем временем стратегический разведывательный самолет британских ВВС пролетел вдоль границ Молдавии.
Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет стратегическую и тактическую разведку, отслеживает местоположение воздушной техники соперника и систем противовоздушной обороны, анализирует информацию о радиоэлектронной обстановке.
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