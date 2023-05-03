В небо поднята стратегическая авиация РФ, почти на всей Украине ревёт сирена воздушной тревоги

Сегодня, 3 мая ближе к вечеру в небо поднялась стратегическая авиация Воздушно-космических сил России. На большей части Украины можно слышать сирену воздушной тревоги.

Фото: Вадим Савицкий

Воздушная тревога объявлена на большей части территории Незалежной вслед за Киевом, сообщают местные СМИ.

А тем временем стратегический разведывательный самолет британских ВВС пролетел вдоль границ Молдавии.

Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет стратегическую и тактическую разведку, отслеживает местоположение воздушной техники соперника и систем противовоздушной обороны, анализирует информацию о радиоэлектронной обстановке.