Американский эксперт по беспилотнкам раскрыл, какие дроны атаковали Кремль

Специалист Центра военно-морских анализов США по беспилотникам Сэмюэл Бендетт прокомментировал сегодняшнюю попытку Украины нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина. Эксперт считает, что атака на Кремль была совершена "относительно опытным оператором", пишет The Guardian.

Фото: Вадим Савицкий

Эксперт заявил, что, судя по видеозаписи второго захода летательного аппарата, "у него тонкие крылья", а это указывает на атаку со стороны известного оператора, хоть и не обязательно государственного центра, с использованием китайского беспилотника Mugin-5 ценой в 9500 долларов.

Аппараты с неподвижным крылом имеют большее время полёта и дальность, чем дешёвые и простые квадрокоптеры, например, Mugin-5, теоретически может летать до 7 часов, что делает его полёты возможным на большие расстояния, объяснил собеседник издания.

Аналитик предположил, что беспилотник мог быть UJ-22 украинского производства, который имеет похожую дальность действия и скорость. Однако точно определить модель дрона не позволяют короткие кадры видеозаписи и проблемы с чёткостью изображения, заключил эксперт.