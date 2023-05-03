Офицер разведки США: атака Украины на Кремль позволит Путину стереть с лица земли Киев

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атака Украины на Кремль позволит президенту России Владимиру Путину стереть Киев с лица земли. Об этом заявил офицер разведывательного управления Минобороны США, пожелавший остаться неизвестным, комментируя инцидент с ночным ударом беспилотниками по Москве, передаёт телеканал Fox News.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Военный считает, что пока говорить, кто стоит за предполагаемой атакой дронов и действительно ли такая попытка имела место, слишком рано.

Но, по мнению эксперта, если бы это сделала Украина, Россией это было бы воспринято как массовая эскалация, позволяющая Путину "стереть с лица земли" Киев, включая и резиденцию Владимира Зеленского.

Ранее военный эксперт Алексей Подберёзкин предложил в ответ на удар по Кремлю снести все резиденции Зеленского сверхмощными авиабомбами.