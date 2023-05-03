Украинская армия начала атаку на Запорожском направлении.
Вечером 3 мая после артиллерийской подготовки бронегруппа неприятеля опять пошла в контрнаступление в районе города Орехова Запорожской области.
Боевиков киевской власти в Пологовском районе встретили огнём российские разведчики и мотострелки, пишет издание "Русская Весна". Тут же на подмогу подошли танки ВС РФ, наносят удары по ВСУ гаубицы.
У националистов уже есть потери в технике, горят танки.
"Есть коллективное мнение нашей группы и товарищей, что противник попробует вступить в битву за выход к Азовскому морю. Но это только один из вариантов", — подытожил военкор Евгений Поддубный.
Нас ждёт насыщенный май, отметил журналист.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.