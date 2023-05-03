ВСУ действительно начали атаковать на Запорожском направлении

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия начала атаку на Запорожском направлении.

Фото: redstar.ru

Вечером 3 мая после артиллерийской подготовки бронегруппа неприятеля опять пошла в контрнаступление в районе города Орехова Запорожской области.

Боевиков киевской власти в Пологовском районе встретили огнём российские разведчики и мотострелки, пишет издание "Русская Весна". Тут же на подмогу подошли танки ВС РФ, наносят удары по ВСУ гаубицы.

У националистов уже есть потери в технике, горят танки.

"Есть коллективное мнение нашей группы и товарищей, что противник попробует вступить в битву за выход к Азовскому морю. Но это только один из вариантов", — подытожил военкор Евгений Поддубный.

Нас ждёт насыщенный май, отметил журналист.