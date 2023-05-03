Спикер ВВС Украины Игнат пожаловался на планирующие бомбы ВКС РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Передовые российские планирующие бомбы стали большой проблемой для ВСУ. Такое заявление сделал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Его слова приводит Newsweek.

Фото: Википедия

"Эти бомбы пролетают около 70 километров, они могут поразить объекты критической инфраструктуры. Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов", — сказал военный.

Игнат попросил у западных союзников самолёты F-16 для создания баланса сил в воздухе.

Военный аналитик Гай МакКардл ранее назвал планирующие снаряды ВС РФ "фантастическим оружием", которым можно поражать большое количество целей и наносить удар противнику.

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