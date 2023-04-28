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Newsweek: "фантастические" авиабомбы России стали серьёзной угрозой для Украины

1:06
Силовые структуры

Российская армия активно применяет планирующие авиабомбы в зоне спецоперации на Украине. Киевские эксперты признали, что подобные снаряды несут серьёзную угрозу для ВСУ.

Newsweek: "фантастические" авиабомбы России стали серьёзной угрозой для Украины

Военный аналитик Александр Коваленко отметил, что самолёты ВКС РФ сбрасывают боеприпасы далеко от украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому перехватить их практически невозможно.

"Они могут нанести удар как по позициям украинской армии на линии фронта, так и дислокации войск в близлежащих городах", — указал эксперт в интервью Newsweek.

Кроме того, авиабомбы — довольно бюджетная разработка. Применение снарядов обходится гораздо дешевле, чем использование крылатых ракет. Военный эксперт Гай МакКардл назвал авиабомбы России "фантастическим оружием".

"С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику", — сказал он.

 

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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