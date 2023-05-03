Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на бронетехнике сегодня вечером в очередной раз попытались прорваться в Запорожской области в районе Орехова и Пологов. Атака была встречена огнём российских военных. Об этом сообщили источники с мест.
В результате боя противник понёс потери в живой силе и технике и отступил. Сообщается, что уничтожено около двух десятков украинских боевиков и четыре единицы техники. Также в Сети появилось видео отражения наступления, которые опубликовали военкоры "Русской Весны". Его показали бойцы 291-го полка ВС РФ.
"Дали прикурить. Работает БМП", — комментирует за кадром военный.
Ряд экспертов отметили, что попытка прорыва ВСУ может быть началом давно анонсированного контрнаступления Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.