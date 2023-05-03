РВ: в Сети появились кадры отражения атаки ВСУ на Запорожском направлении

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на бронетехнике сегодня вечером в очередной раз попытались прорваться в Запорожской области в районе Орехова и Пологов. Атака была встречена огнём российских военных. Об этом сообщили источники с мест.

В результате боя противник понёс потери в живой силе и технике и отступил. Сообщается, что уничтожено около двух десятков украинских боевиков и четыре единицы техники. Также в Сети появилось видео отражения наступления, которые опубликовали военкоры "Русской Весны". Его показали бойцы 291-го полка ВС РФ.

"Дали прикурить. Работает БМП", — комментирует за кадром военный.

Ряд экспертов отметили, что попытка прорыва ВСУ может быть началом давно анонсированного контрнаступления Киева.