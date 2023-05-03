РВ: бронегруппа ВСУ пошла в наступление в районе Орехова в Запорожской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные после артподготовки пошли в атаку в районе города Орехова в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщают в среду вечером военкоры "Русской Весны".

Фото: freeua.ru

Отмечается, что на прорыв снова пошла бронегруппа ВСУ, однако враг был встречен огнём российских разведчиков и мотострелков. Также на подмогу уже подошли танки, по противнику активно бьют гаубицы.

Репортёры сообщают, что бой на данный момент продолжается, у ВСУ уже есть потери в бронетехнике — как минимум один танк горит.

Ранее в Сети появились сообщения, что в районе Белогоровки в ЛНР около 100 российских бойцов якобы попали в окружение. Позже эти слухи были опровергнуты.

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