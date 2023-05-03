РИА Новости: Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении

Украинский президент Владимир Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении.

Фото: lentka.com

Об этом вечером 3 мая сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось что лидер Незалежной отказался признавать ответственность киевской власти за атаку на Кремль. Об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки.

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что после сегодняшнего ночного теракта не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его преступной команды.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников не подтвердил и не опроверг причастность ВСУ к атаке, сказав, что пусть Москва "обвинит себя". Позже Вашингтон заявил, что США не поощряют Киев в нанесении ударов по территории РФ.