Украинский президент Владимир Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении.
Об этом вечером 3 мая сообщило РИА Новости.
Ранее сообщалось что лидер Незалежной отказался признавать ответственность киевской власти за атаку на Кремль. Об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки.
В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что после сегодняшнего ночного теракта не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его преступной команды.
Глава украинского Минобороны Алексей Резников не подтвердил и не опроверг причастность ВСУ к атаке, сказав, что пусть Москва "обвинит себя". Позже Вашингтон заявил, что США не поощряют Киев в нанесении ударов по территории РФ.
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