Марков объяснил тактику ВСУ при атаках на Кремль: Готовится смертельный удар по Путину

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что Украина избрала "тактику тысячи мелких шагов" из-за опасения мести со стороны России.

Фото: сайт Кремля

Марков задался вопросом, почему беспилотники атаковали Кремль в 3 часа ночи, когда Владимира Путина точно не было на рабочем месте. Он уверен, что Киев при поддержке США и Великобритании желает "постепенно сварить лягушку в медленно нагревающейся воде".

"Чтобы Путин не ударил ядерным оружием, надо его давить медленно медленно, почти незаметно сначала", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он считает, что после ночных атак дронов последуют дневные удары. Затем, по мнению Маркова, ВСУ атакуют резиденцию Путина в Подмосковье. После этого удар может быть нанесён по транспортным средствам президента РФ.

"К этому времени все уже и привыкнут, что "странная охота на Путина" это постоянный элемент политического пейзажа. Вот тогда и готовится смертельный удар по Путину. Пока ещё не время", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к атаке на Кремль.

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