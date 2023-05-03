Политолог Сергей Марков рассказал, почему атака на Кремль является именно терактом, а не военной операцией.
Марков считает, что Владимир Зеленский своим отрицанием причастности ВСУ к удару по Кремлю косвенно подтверждает, что это был именно теракт.
"Если бы это была военная операция, то Зеленский бы подтвердил, что это он отдал приказ об ударе. А Зеленский отвергает свое участие в ударе по Кремлю именно потому, что прекрасно понимает, что это не военная операция, а именно теракт", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт напомнил, что Владимир Путин в первые дни СВО давал украинскому президенту личные гарантии безопасности, что позволило Зеленскому находиться в Киеве. Ничего не угрожало и западным лидерам, которые приезжали на Украину с визитами.
Марков уверен, что после покушения на лидера РФ политический туризм западных политиков на Украину будет прекращён.
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