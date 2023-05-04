На территории Киева и Одессы прогремели взрывы. По данным украинских СМИ, в городах работают системы противовоздушной обороны (ПВО), объявлена воздушная тревога.
Как отмечает "Страна.ua", в Киевской городской военной администрации подтвердили информацию о работе ПВО.
"В Одессе местные СМИ пишут о нескольких взрывах и прилёте. Также были слышны взрывы в Киеве и области, но о прилётах сведений нет. Периодически они продолжаются", — сказано в Telegram-канале издания.
Подчёркивается, что сирены перестали звучать на юге Украины, однако в центральных областях ещё не отменяли воздушную тревогу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.