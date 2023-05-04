В Киеве и Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, работают системы ПВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Киева и Одессы прогремели взрывы. По данным украинских СМИ, в городах работают системы противовоздушной обороны (ПВО), объявлена воздушная тревога.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Как отмечает "Страна.ua", в Киевской городской военной администрации подтвердили информацию о работе ПВО.

"В Одессе местные СМИ пишут о нескольких взрывах и прилёте. Также были слышны взрывы в Киеве и области, но о прилётах сведений нет. Периодически они продолжаются", — сказано в Telegram-канале издания.

Подчёркивается, что сирены перестали звучать на юге Украины, однако в центральных областях ещё не отменяли воздушную тревогу.

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