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Немецкий наёмник подтвердил факты расстрела боевиками ВСУ российских пленных

0:59
Силовые структуры

На Украине отношение к иностранным наёмникам гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Об этом заявил бывший немецкий наёмник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online.

Немецкий наёмник подтвердил факты расстрела боевиками ВСУ российских пленных
Фото: sharij.net

По его словам в Германии управление войсками на очень высоком уровне, а украинцы в своих решениях, например, в использовании оружия, наоборот, слишком "непостоянны и пластичны". Также в ВСУ очень много коррупции.

Краценберг пожаловался ещё и на мизерные зарплаты наёмников и невозможность оспаривать решения из-за незнания языка. Командиры видят в наёмниках лишь пушечное мясо, отметил он.

Наёмник также ответил утвердительно на вопрос журналиста о фактах расстрела боевиками ВСУ российских военнопленных. Он назвал это ужасным, попытавшись при этом оправдать военные преступления, заявив, что такое бывает "в каждой армии и на каждой войне".

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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