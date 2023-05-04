В Новосибирске два участника террористической организации получили большие сроки

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Новосибирске за финансирование терроризма осуждены двоих мужчин. Они являлись участниками международных террористических организаций, запрещённых на территории РФ.

Фото: potokmedia.ru

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Жобирхон Исмоил угли Адхамов вербовал жителей региона в террористическую деятельность и пересылал денежные средства участникам данных ячеек. Еще один участник одной из запрещённых организаций Шохирхон Хамидуллохон угли Хожихонов создал интернет-портал для вербовки жителей области в террористическую группу, пишет издание atas.info.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления и приговорены к 13 и 14 годам тюремного срока соответственно.