В Новосибирске за финансирование терроризма осуждены двоих мужчин. Они являлись участниками международных террористических организаций, запрещённых на территории РФ.
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.
Жобирхон Исмоил угли Адхамов вербовал жителей региона в террористическую деятельность и пересылал денежные средства участникам данных ячеек. Еще один участник одной из запрещённых организаций Шохирхон Хамидуллохон угли Хожихонов создал интернет-портал для вербовки жителей области в террористическую группу, пишет издание atas.info.
Мужчины признаны виновными в совершении преступления и приговорены к 13 и 14 годам тюремного срока соответственно.
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