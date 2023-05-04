МК: в Сети целью наступления ВС Украины называли ядерную провокацию России

Киев готовит масштабное наступление. Оно может быть использовано для организации ядерной провокации с целью дискредитировать Россию. Об этом сообщает "МК", ссылаясь на украинские источники.

Фото: warfiles.ru

В военной операции могут быть использованы переданные Великобританией противотанковые снаряды с обеднённым ураном. Не исключается, что Вооружённые силы Украины соберут в одном месте какое-то количество техники. После этого Киев спровоцирует по ней массированный ракетный удар ВС РФ.

Место дислокации могут выбрать рядом с пунктами захоронения ядерных отходов.

"Наличие в технике боеприпасов с обеднённым ураном и ядерных отходов позволит обвинить Россию, осуществившую ракетный удар, в применении "грязной бомбы" и объявить Москву "ядерным агрессором", — говорится в источнике.

Возможно, это и станет настоящей целью долгожданного контрнаступления ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.